Sénégal : 16 « thiantacounes » détenus en grève de la faim

Des disciples de Cheikh Béthio Thioune, guide de la communauté « thiantacounes » affiliée aux mourides, observent depuis mardi une grève de la faim à la prison de Thiès (Ouest, 70 km de Dakar) pour protester contre leur longue détention dans l’affaire du meurtre de deux de leurs condisciples en 2012 à Médinatoul Salam, a rapporté mercredi la presse locale.Les thiantacounes mis en cause sont en détention préventive à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès depuis 6 ans dans cette affaire impliquant notamment leur guide, Cheikh Béthio Thioune, arrêté un temps avant de bénéficier d’une liberté provisoire, renseigne le quotidien L’AS.

Ils menaceraient ainsi, d’après le journal, de se suicider « si rien n’est fait dans les 72 heures ».

L’affaire macabre datée du 22 avril 2012 avait emporté leurs deux condisciples, en l’occurrence Bara Sow et Ababacar Diagne. Ils auraient été tués avant d’être enterrés avec leurs vêtements dans la brousse, avant d’être exhumés suite à l’éclatement de l’affaire.

Les chefs d’inculpation retenus conte les accusés sont « association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie ».

Quant à leur guide, les reproches contre lui sont « complicité d’homicide volontaire, détention d’arme sans autorisation, recel de cadavre, inhumation sans autorisation administrative et association de malfaiteurs ».