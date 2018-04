SÃ©nÃ©gal : 4Ã¨me jour de Â« rÃ©vÃ©lations Â» au procÃ¨s des prÃ©sumÃ©s djihadistes

Le procès de l’imam Alioune Badara Ndao et Cie, inculpĂ©s pour actes liĂ©s au terrorisme, est Ă son quatrième jour ce jeudi au tribunal de Dakar, et les aveux des prĂ©venus toujours aussi « terrifiants », dont celui de Saliou Ndiaye (alias Baye Zale) qui dĂ©clare aujourd’hui avoir ambitionnĂ© de rejoindre la Syrie.« Je voulais aller en Syrie lors des massacres. Et Imam Ndao (principal accusĂ©) nous a dit que tous les efforts que nous pouvions faire pour aider nos compatriotes (musulmans syriens), il fallait le faire. Je voulais aller aider mais pas pour le djihâd. Je n’avais pas cette intention », a dit l’accusĂ© Saliou Ndiaye, commerçant de profession, dans des propos relayĂ©s.

A l’image du sieur Ndiaye, quatre autres personnes (dont des femmes) inculpĂ©es elles pour les mĂŞmes motifs, sur une trentaine de prĂ©venus, ont Ă©tĂ© auditionnĂ©es devant la Chambre criminelle spĂ©ciale de Dakar.

Mercredi, une des confessions, notamment celle de l’accusĂ© d’Abdou Hakim MbackĂ© Bao, a retenu l’attention de plus d’un et a fait la Une de plusieurs quotidiens de ce jeudi.

« J’ai combattu dans les rangs de Aqmi (Al QaĂŻda au Maghreb islamique) dans le nord Mali. J’ai Ă©tĂ© initiĂ© Ă la fabrication d’explosifs. J’Ă©tais parmi les combattants choisis par Aqmi pour surveiller trois otages europĂ©ens », a soutenu MbackĂ© Bao, soulignant avoir eu Ă former « une quarantaine de personnes » mĂŞme s’il n’a pas dĂ©cidĂ© d’intĂ©grer Aqmi pour le djihad, mais « pour l’argent ».

Aux premiers jours du procès, la mobilisation des proches des prĂ©venus Ă©tait Ă son comble. Mais au fur et Ă mesure des aveux « inquiĂ©tants » des inculpĂ©s, le public s’est fortement amoindri.

Certains citoyens ou souteneurs des mis en cause ont fait connaĂ®tre leur « surprise » après avoir Ă©coutĂ© les confessions des prĂ©venus faisant croire qu’ils ont eu Ă participer Ă des activitĂ©s liĂ©es au terrorisme.