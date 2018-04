SÃ©nÃ©gal : arrestation de l’opposant Malick Gakou (chargÃ©e de communication)

Le prĂ©sident du Grand parti (Gp, opposition), Malick Gakou, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© jeudi matin, Ă hauteur du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, non loin de l’AssemblĂ©e nationale oĂą on s’apprĂŞte Ă voter le projet de loi instituant le parrainage des candidatures Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle.Selon un mail de la chargĂ©e de communication du leader du GP reçu Ă APA, M. Gakou qui voulait manifester contre le vote du projet de loi sur le parrainage a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© »Ă 9h » avec son chef de protocole et se trouve actuellement au commissariat central de Dakar.

Mercredi après-midi, Malick Gakou et plusieurs de ses militants ont manifestĂ© Ă la Place de l’IndĂ©pendance au centre-ville de Dakar contre la loi portant parrainage des candidatures Ă la prĂ©sidentielle.

Le projet de loi sur le parrainage, soumis au vote des dĂ©putĂ©s ce 19 avril 2018, obligera tout candidat Ă la prĂ©sidentielle, aux lĂ©gislatives et aux municipales de recueillir 1% des Ă©lecteurs inscrits sur le fichier Ă©lectoral au moins dans sept rĂ©gions, soit 65.000 d’Ă©lecteurs.

Il est rejetĂ© par l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile qui prĂ©voient une manifestation devant l’AssemblĂ©e nationale ce jeudi, jour de son vote.