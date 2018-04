SÃ©nÃ©gal : assez bonnes perspectives de croissance Ã©conomique (Economiste)

L’Ă©conomiste principal du bureau de la Banque Mondiale SĂ©nĂ©gal, Julio Ricardo Loayza, a dĂ©clarĂ© mercredi Ă Dakar, que « les perspectives de croissance du pays sont assez bonnes ». »Cette croissance Ă©conomique est au-dessus des 6% depuis 2015 et d’après les chiffres rĂ©visĂ©s du gouvernement, le pays devrait atteindre les 7% pour 2017. Ce chiffre devrait rester intact pour les prochaines annĂ©es », a relevĂ© M. Loayza, lors de la prĂ©sentation du rapport semestriel de l’Ă©tat des Ă©conomies africaines rĂ©alisĂ© par la Banque mondiale.

Poursuivant, l’Ă©conomiste a indiquĂ© que cette croissance sera possible grâce au « robuste cadre macro-Ă©conomique » du pays qui limite l’inflation, stabilise le taux de change et rĂ©duit considĂ©rablement le dĂ©sĂ©quilibre budgĂ©taire et externe.Â

L’autre facteur stimulateur, a insistĂ© Ricardo Loayza, serait la stabilitĂ© politique et sociale dont jouit le SĂ©nĂ©gal, et Ă laquelle on peut ajouter les reformes qui cherchent Ă ce que les capitaux privĂ©s rĂ©agissent et accompagnent l’effort publique. Car « on ne peut pas avoir une croissance Ă long terme seulement avec l’investissement public », a-t-il encore dit.

Julio Ricardo signale aussi que le dernier facteur est la « chance » qu’a le SĂ©nĂ©gal  d’avoir un bon climat, une bonne pluviomĂ©trie ces dernières annĂ©es. Ces conditions vont permettre le dĂ©veloppement de l’agriculture, qui absorbe « autour de 45% des jeunes qui travaillent dans le pays ». Â

Ces facteurs prĂ©citĂ©s pourraient ĂŞtre favorisĂ©s grâce à « une baisse du prix des produits Ă©nergĂ©tiques, mĂŞme si celui du pĂ©trole connait une hausse depuis septembre 2017 », a conclu Julio Ricardo Loayza.Â

En outre, le rapport de la Banque Mondiale sur les Ă©conomies africaines, publiĂ© aujourd’hui, table sur une croissance de 3,1% en 2018 et 3,6% en moyenne sur 2019-2020 pour l’ensemble de la zone Afrique subsaharienne.Â