SÃ©nÃ©gal : Augmentation de 283 milliards FCFA de la valeur ajoutÃ©e des entreprises du secteur moderne en 2016

L’activitĂ© des entreprises du secteur moderne au SĂ©nĂ©gal s’est nettement amĂ©liorĂ©e en 2016 avec une augmentation de 283 milliards FCFA (environ 452,800 millions de dollars) de la valeur ajoutĂ©e par rapport Ă 2015, a appris jeudi APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la dĂ©mographie (ANSD).Cette valeur ajoutĂ©e s’est chiffrĂ©e Ă 1 960 milliards de FCFA Ă prix courants contre 1 677 milliards en 2015, soit une progression de 16,9%  (1 FCFA Ă©quivaut Ă 0,0016 dollar).Â

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă deux milliards FCFA qui reprĂ©sentent 5,2% des unitĂ©s rĂ©pertoriĂ©es sont celles qui ont le plus contribuĂ© Ă cette crĂ©ation de richesse avec une part de 92,5% », prĂ©cise l’ANSD.

Concernant la rĂ©partition sectorielle de la valeur ajoutĂ©e, la part des services demeure prĂ©pondĂ©rante avec 49,3%. Les industries viennent en deuxième position avec 38,1%, suivies du commerce (9,5%) et des BTP (3,1%).Â

La part des services s’est toutefois abaissĂ©e de 3,7 points au profit des industries (plus 2,5 points) et des BTP (plus 1,9 points). Quant Ă la part du commerce, elle a flĂ©chi de 0,6 point.Â

