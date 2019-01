Sénégal : augmentation de 498 milliards FCFA de la masse monétaire

La masse monétaire du Sénégal a enregistré une augmentation de 497,50 milliards de FCFA (environ 845,750 millions de dollars) au terme du mois d’octobre 2018 comparée à la même période de l’année 2017, a appris APA samedi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Cette masse monétaire s’est établie à 4971 milliards de FCFA contre 4474 milliards de FCFA en octobre 2017, soit une progression de 11,1% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Cette situation est principalement occasionnée par la circulation fiduciaire qui a augmenté de 18,1% à 1188,60 milliards de FCFA.

Les autres dépôts inclus dans la masse monétaire (plus 9,8% à 1601,90 milliards) et les dépôts transférables (plus 8,6% à 2180,60 milliards FCFA) ont aussi dans une moindre mesure participé à la hausse de la masse monétaire.

En glissement mensuel, la masse monétaire du Sénégal a enregistré une légère hausse de 1,2%, passant de 4914,60 milliards de FCFA en septembre 2018 à 4971 milliards de FCFA un mois plus tard. Cette évolution est entrainée à la fois par les dépôts transférables (plus 2,4%) et la circulation fiduciaire (plus 1,4%). En revanche, les autres dépôts inclus dans la masse monétaire ont légèrement régressé de 0,7%.