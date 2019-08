Sénégal : Baisse de 63,10 milliards de FCFA des exportations en juin

Les exportations de biens du Sénégal ont connu une baisse de 63,10 milliards de FCFA (environ 107,270 millions de dollars) à l’issue du mois de juin 2019 comparé au mois de mai 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces exportations sont évaluées à 128,3 milliards de FCFA contre 191,3 milliards de FCFA au mois de mai 2019, soit une baisse de 33% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Cette situation de repli est imputable aux produits alimentaires (-24,3 milliards), aux produits pétroliers (-10,6 milliards), aux engrais minéraux et chimiques (-7,3 milliards), au titane (- 5,9 milliards) et à l’or non monétaire (-5,6 milliards).

En revanche, les exportations de zircon se sont confortées de 2 milliards de FCFA. Concernant les exportations de produits alimentaires, la DPEE attribue leur forte contraction aux produits arachidiers (-14,2 milliards) et halieutiques (-6,3 milliards).

Comparativement au mois de juin 2018, les exportations de biens se sont repliées de 21,4 milliards, en juin 2019, du fait, notamment, de l’or brut (-9,6 milliards), du titane (-4,7 milliards), des engrais minéraux et chimiques (-0,2 milliard) et du ciment hydraulique (-0,2 milliard).

Par ailleurs, la DPEE signale que les exportations de biens alimentaires, de produits pétroliers et de zircon ont cru respectivement de 2,4 milliards, 1,4 milliard et 1,2 milliard. La hausse des exportations de produits alimentaires est essentiellement due aux produits halieutiques (+5,3 milliards).

Des replis respectifs des achats de préparations de soupes, potages et bouillons (-2,4 milliards) et de produits arachidiers (-0,1 milliard) sont notés.

« Sur les six premiers mois de l’année 2019, les exportations de biens se sont confortées de 26,4% (+215,8 milliards), comparativement à la même période de 2018 », souligne la DPEE. Cette structure ajoute que l’évolution constatée est particulièrement portée par les produits alimentaires (+101,7 milliards), l’acide phosphorique (+40,6 milliards), l’or brut (+33 milliards), les engrais minéraux et chimiques (+15,6 milliards) et les produits pétroliers (+12,4 milliards). A l’inverse, les exportations de ciment se sont inscrites en baisse de 7,3 milliards sur la période.