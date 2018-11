Sénégal : baisse de la production des industries extractives en septembre

L’activité de production des industries extractives a régressé de 11,9% au terme du mois de septembre 2018 comparée au mois précédent, selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Cette réduction est essentiellement imputable à celle des activités d’extraction de pierre, sables et argile (moins 33,6%) et de phosphate (moins 10,1%). Il faut souligner toutefois que la baisse a été amoindrie par une hausse de 1,2% de l’activité d’extraction ou de production de sel et natron (carbonate de soude cristallisée).

Par rapport à celle de septembre 2017, la production des industries extractives s’est légèrement rehaussée de 0,6%.

La production totale au cours des neuf premiers mois de 2018 s’est, pour sa part, consolidée de 18,5%, comparée à celle de la période correspondante de l’année 2017.