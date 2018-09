Sénégal : baisse de l’emploi salarié au 2e trimestre 2018

L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal s’est replié de 2,3% en rythme trimestriel au deuxième trimestre 2018, comparé au trimestre précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon cette structure, les effectifs ont reculé respectivement de 4,1% et 0,1% dans les secteurs secondaire et tertiaire.

Concernant le secteur secondaire, la DPEE souligne que cette situation est essentiellement attribuable aux activités extractives (moins 6,6%), à l’ égrenage de coton et la fabrication de textiles (moins 8,6%), la fabrication de produits métallurgiques (moins 7,4%), la fabrication de machines et matériels électriques (moins 8,3%), les industries chimiques (moins 2,9%) et les BTP (moins 13,8%). A l’inverse, des créations nettes d’emplois sont, notamment, observées dans les fabrications d’articles en bois (plus 7,7%) et de matériaux de construction (plus 2,3%).

Quant au repli du secteur tertiaire, il est lié à l’évolution des effectifs des services (moins 0,2%). Des pertes nettes d’emplois sont particulièrement notées dans le transport et les auxiliaires de transport (moins 5,7%), les services d’ hôtellerie et restauration (moins 3,8%) et les services immobiliers (moins 2,5%). En revanche, les postes et télécommunications, l’éducation, la santé et le commerce ont enregistré des hausses respectives de 2,1%, 3,2%, 2% et 0,4% de leurs emplois salariés.

Sur une base annuelle, l’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a progressé de 9,4% à fin juin 2018, principalement tiré par le secteur secondaire qui enregistre une vigoureuse hausse de 15,6%.