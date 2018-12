Sénégal : baisse des exportations en octobre

Les exportations de biens du Sénégal au terme du mois d’octobre 2018 ont connu une baisse de 6,413 milliards FCFA (environ 10,902 millions de dollars) comparé au mois précédent, selon les données la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces exportations se sont établies à 104,835 milliards de FCFA contre 111,248 milliards de FCFA au mois de septembre 2018, soit un repli de 5,8% en valeur relative.

Selon la DPEE, cette situation traduit essentiellement la contraction des ventes de produits alimentaires (moins 9,8 milliards FCFA), de produits pétroliers (moins 5,7 milliards FCFA) et, dans une moindre mesure, d’engrais minéraux et chimiques (moins 0,8 milliard FCFA) (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). En revanche, les ventes à l’étranger de titane, de zircon, de ciment et d’acide phosphorique se sont, respectivement, renforcées de 2,8 milliards, 2,2 milliards FCFA, 2,1 milliards FCFA et 1,2 milliard FCFA sur la période.

Par rapport au mois d’octobre 2017 où elles s’élevaient à 112,008 milliards FCFA, les exportations de biens se sont repliées de 6,4% en valeur relative et 7,213 milliards FCFA en valeur absolue. La DPEE impute cette baisse à celle de l’or non monétaire (moins 13,5 milliards FCFA), des produits pétroliers (moins 4,5 milliards FCFA) et des produits alimentaires (moins 2,1 milliards FCFA). Par ailleurs, les exportations de ciment ont reculé de 5,5%, sur la période.