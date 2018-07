Sénégal : Bientôt une antenne du SAMU à Kaolack (Centre)

Le Service d’Assistance Médicale d’Urgences (SAMU) national va bientôt ouvrir une antenne dans la région de Kaolack (centre) pour pouvoir prendre en charge, en temps réel, les cas de traumatologie enregistrés dans la zone, a annoncé mercredi soir à Dakar, le chef du département de chirurgie et de spécialité chirurgicale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Pape Saliou Diop.S’exprimant lors des 32èmes Journées annuelles de chirurgie, le professeur Diop a expliqué que cette ouverture prochaine de l’antenne de Kaolack entre dans le cadre de la politique de décentralisation du SAMU national qui a récemment ouvert une antenne à Saint-Louis (nord).

Par ailleurs, il a informé que la chirurgie sénégalaise se porte « parfaitement » et que le pays est « bien garni en matière de chirurgie ».

« Bien qu’il n’y ait pas le nombre nécessaire de ressources humaines et c’est partout pareil dans le monde, nous avons quand-même ce qu’il faut pour faire « une chirurgie honnête » au Sénégal », a-t-il soutenu.

Poursuivant, il a indiqué que le cancer est la maladie qui nécessite le plus d’intervention chirurgicale au Sénégal à cause d’un mode de vie de plus en plus occidentalisé. A cette maladie, s’ajoutent la pathologie traumatique et celle pariétale.

Les 32èmes Journées annuelles de chirurgie, organisées par le Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie sont couplées à la troisième Journée conjointe des Départements de chirurgie du Sénégal : Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor.

Trois symposiums sur « L’accueil aux urgences chirurgicales », « Quoi de neuf en chirurgie ? » et « La Pathologie herniaire » sont au programme de cette rencontre qui a pour thème : « Les urgences, les tumeurs, les innovations en chirurgie et la pédagogie en Chirurgie ».