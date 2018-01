Sénégal : certification française pour un laboratoire de l’ITA

Le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) a accordĂ© la certification NF EN ISO/CEI 17025 au laboratoire de mycotoxines (toxines provenant de champignons microscopiques) de l’Institut de technologie alimentaire (ITA) du SĂ©nĂ©gal, a annoncĂ© jeudi Ă Dakar, son directeur gĂ©nĂ©ral, Dr Mamadou Amadou Seck. »L’accrĂ©ditation permet, entre autres, l’instauration de la confiance avec sa clientèle et ses partenaires dans les prestations rĂ©alisĂ©es. Elle permet aux autoritĂ©s, aux exportateurs et aux entreprises agroalimentaires en gĂ©nĂ©ral, de s’offrir les compĂ©tences de notre laboratoire de mycotoxines pour le contrĂ´le des aflatoxines dans les denrĂ©es alimentaires, les tâches Ă©taient exĂ©cutĂ©es avec le haut niveau de fiabilitĂ© requis », a explicitĂ© Dr Seck.

S’ exprimant au cours d’une rencontre avec la presse, le directeur de l’ITA a soulignĂ© que si l’on sait que le SĂ©nĂ©gal est un grand exportateur d’arachide, l’accrĂ©ditation de l’ITA constitue une voie d’accès facile aux marchĂ©s internationaux pour l’exportation des graines d’arachide par la dĂ©livrance de rapports d’analyses reconnus et acceptĂ©s par les services Ă©tatiques.

« Notre accrĂ©ditation, a poursuivi Dr Seck, entre en droite ligne avec la politique de qualitĂ© nationale et sous rĂ©gionale, Ă savoir disposer de laboratoire de contrĂ´le de qualitĂ© de rĂ©fĂ©rence, c’est Ă dire des laboratoires accrĂ©ditĂ©s. Cette reconnaissance internationale de notre savoir-faire nous permet Ă©galement de mieux appuyer les autoritĂ©s dans les prises de dĂ©cisions concernant la gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire des aliments en vue de la protection de la SantĂ© des consommateurs ».

Selon le COFRAC, la certification est la preuve de la compĂ©tence technique dans un domaine d’activitĂ©s clairement dĂ©fini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management adaptĂ©. L’accrĂ©ditation peut ĂŞtre suspendue, modifiĂ©e et retirĂ©e Ă tout moment. Chaque annĂ©e, l’accrĂ©ditation fait l’objet d’un audit de contrĂ´le et au bout de quatre ans, il y a un audit de renouvellement.

« Le maintien de cette accrĂ©ditation se fera, selon Dr Seck, par une surveillance annuelle portant sur l’ensemble des exigences managĂ©riales et techniques Ă satisfaire. Nous sommes en train de poursuivre cette dĂ©marche d’accrĂ©ditation dans les autres laboratoires, notamment ceux de Microbiologie et de Chimie ».

Le COFRAC est dĂ©signĂ©, en France, comme unique instance nationale d’accrĂ©ditation. Ses Ă©valuations de candidats Ă l’accrĂ©ditation sont menĂ©es sur la base des normes europĂ©ennes et internationales en vigueur.

L’accrĂ©ditation atteste de la conformitĂ© aux exigences de qualitĂ© et de la compĂ©tence technique du personnel.