Sénégal : Consolidation du secteur tertiaire en novembre 2017

L’activitĂ© du secteur tertiaire au SĂ©nĂ©gal s’est consolidĂ©e de 11,4% en variation mensuelle, au terme du mois de novembre 2017, a appris lundi APA auprès de la Direction de la prĂ©vision et des Ă©tudes Ă©conomiques (DPEE).La DPEE avance  que cette progression est favorisĂ©e par les sous secteurs du commerce (plus 5,3%), des transports et tĂ©lĂ©communications (plus 9%), des activitĂ©s immobilières (plus 116,9%), des services d’hĂ©bergement et de restauration (plus 28,1%) ainsi que des services financiers (plus 5,3%).

Sur une base annuelle, un regain d’activitĂ© du tertiaire de 9,6% est notĂ© en novembre 2017, dĂ» aux transports et tĂ©lĂ©communications (plus 11,5%), aux activitĂ©s immobilières (plus 72,6%), aux services d’hĂ©bergement et de restauration (plus 6,7%) et aux services financiers (plus 7,4%).