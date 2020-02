Sénégal : députés et élus territoriaux formés sur l’accès sécurisé des femmes au foncier

Une cinquantaine de parlementaires et d’élus territoriaux sénégalais ont bénéficié du 25 au 26 février 2020 à Dakar, d’un renforcement de capacités sur l’accès sécurisé des femmes à la terre, à l’initiative d’ONU Femmes, en partenariat avec l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr).Selon un document remis à la presse, l’atelier vise à contribuer au renforcement des capacités des parlementaires, élus territoriaux et membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour faciliter le portage du plaidoyer pour l’inscription dans le cadre règlementaire de mesures spéciales favorisant l’accès des femmes à la terre.

Car, explique note source, « au Sénégal, les femmes sont confrontées à une insécurité foncière persistante et aggravée cette dernière décennie par le phénomène de l’acquisition des terres à grande échelle, les privant de leurs droits fonciers et moyens d’existence. Ce qui constitue un frein majeur à la productivité agricole et la lutte contre la faim et la pauvreté ».

L’atelier qui entre dans le cadre du partage des résultats du projet Recherche-Action porté par l’Ipar, a permis de partager les défis, les enjeux et les opportunités spécifiques d’amélioration des droits fonciers des femmes dans les zones cibles.

Pour un meilleur accès des femmes à la terre, les participants recommandent l’intégration dans la loi des dispositions pour faciliter l’accès aux financements et aux matériels agricoles, l’amélioration de l’accès au marché et le renforcement du leadership des femmes.

Ils réclament également l’intégration de la dimension genre pour améliorer l’accès sécurisé des femmes à la terre agricole, un quota dans les aménagements hydroagricoles, un quota dans la redistribution des terres réhabilitées et un quota d’allègement/de gratuité des frais de bornage.