Sénégal : deux marches de l’opposition pour la transparence du fichier électoral

Le Front national de résistance (FNR), en conférence de presse jeudi soir à Dakar, a annoncé l’organisation de deux marches, le 29 novembre et le 6 décembre, devant le ministère de l’Intérieur, pour exiger notamment la transparence sur le fichier électoral.La marche du 29 novembre a pour but « de contester la gestion solitaire du pouvoir par rapport au fichier électoral, la rétention des cartes électeurs, le manque de neutralité du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique », a expliqué le porte-parole du jour du FNR, Bougar Diouf, par ailleurs président du Mouvement patriotique pour la République (MPR).

L’opposition, a-t-il rappelé, « exige » une personne neutre ou un organe neutre pour organiser l’élection présidentielle de février 2019 car, selon elle, « c’est la seule condition pour avoir des élections apaisées ».

Après avoir été au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique mercredi matin pour consulter le fichier électoral, les opposants du régime de Macky Sall affirment avoir plutôt trouvé « une plateforme où on peut consulter son inscription sur le fichier ».

« Nous n’avons pas eu accès au fichier électoral, c’est pourquoi la conférence des leaders a décidé d’adresser un courrier ferme au ministère de l’Intérieur pour la mise (à disposition) du fichier électoral pour que l’on puisse exercer le droit de contrôle sur le fichier électoral », a souligné Bogar Diouf.

Par ailleurs, le FRN a fustigé le retrait de l’agrément à l’ONG Lead Africa Francophone qui, selon M. Diouf et ses camarades, constitue « un acte anti-démocratique, antirépublicain et en violation flagrante des libertés garanties par la constitution ».

Le pouvoir reproche à cette ONG ses liens avec le mouvement citoyen « Y en a marre », même si des négociations sont en cours pour permettre à Enda Lead Afrique de reprendre ses activités au Sénégal.