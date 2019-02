Sénégal : évolution contrastée du prix du kg de riz

Le prix du kg de riz parfumé et celui du riz brisé ordinaire ont connu une évolution contrastée au mois de décembre 2018 comparé au mois précédent, a appris APA vendredi auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Sur le marché local le prix du kg de riz parfumé a augmenté de 0,1%, en variation mensuelle, s’échangeant à 408 FCFA alors que celui du riz brisé ordinaire est resté stable à son niveau de mars 2018 à 294 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Sur le marché international du riz, les prix des variétés indienne et thaïlandaise (25% brisure) se sont raffermis en décembre 2019. Sur un mois, ils ont ainsi enregistré des hausses respectives de 0,4% et 1%. De même sur l’année 2018, les riz indien et thaïlandais se sont renchéris, respectivement de 3,4% et 6,4% par rapport à l’année précédente.

En décembre 2018, l’offre mondiale de riz s’établirait à 652,8 millions de tonnes pour la campagne 2018-2019, progressant de 0,2% et 1,3%, respectivement, par rapport aux prévisions du mois précèdent et aux estimations de la campagne 2017-2018.

Les prévisions de décembre 2018 de la demande mondiale de riz, évaluées à 489,6 millions de tonnes, ont également connu des hausses respectives de 0,2% et 1,4% par rapport aux prévisions de novembre 2017 et aux estimations de la précédente campagne.