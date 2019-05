Sénégal : Famara Ibrahima Sagna préside le dialogue national

Le dialogue national entamé, mardi à Dakar, est piloté par l’ancien ministre socialiste, Famara Ibrahima Sagna, une personnalité dont le choix est approuvé à l’unanimité par la majorité présidentielle et l’opposition.« Famara Ibrahima Sagna est connu dans le pays pour les immenses services rendus à la nation durant tout au long de sa riche et longue carrière administrative, ancien ministre, ancien président du Conseil économique. C’est un homme d’expérience et d’équilibre. C’est la personne indiquée pour coordonner l’animation de cet exercice », a indiqué le président de la République, Macky Sall à l’ouverture du dialogue national.

Un témoignage qui fait écho à celui de Mamadou Diop Decroix, représentant du Front national de résistance (Fnr, opposition). « L’opposition et le parti au pouvoir ont proposé Famara Ibrahima Sagna. C’est très important. Cela montre que c’est un homme capable de mener les concertations », a dit Diop Decroix.

Agé actuellement de 80 ans, Famara Ibrahima Sagna est un administrateur civil de formation, diplômé de l’Ecole nationale de la France d’Outre-mer en 1958.

Le natif de Ziguinchor (sud) a également eu une trajectoire politique. Militant du Parti socialiste, Famara Ibrahima Sagna a tour à tour été ministre du Développement Rural (Agriculture, Élevage et Pêche), ministre du Développement industriel et de l’Artisanat, ministre de l’Intérieur, ministre de l’Économie, des Finances, du Plan, et ministre de l’Économie, des Finances, du Plan et de l’Intégration africaine.

Sur le plan international, M. Sagna a également occupé le poste de Gouverneur pour le Sénégal, auprès du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale (Bm) de 1991 à 1993.