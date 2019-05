Sénégal : forte hausse de la production des industries du papier et du carton

L’activité de production des industries du papier et du carton a fortement progressé de 23,3% au mois de mars 2019, a appris mardi APA auprès de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Par rapport au mois de février 2019 où elle s’établissait à 5,6%, on note un accroissement de 17,7 points de pourcentage. Selon l’ANSD, cet accroissement est essentiellement lié à celui de la fabrication de sacs en papier sur la période sous revue.

En référence à celle de mars 2018, la production des industries du papier et du carton s’est consolidée de 11,9%. Le cumul sur les trois premiers mois de 2019 s’est accru de 18,1% comparé à celui de la période correspondante de l’année précédente.