Sénégal : Hausse de 15,1% du secteur primaire au mois de novembre 2017

L’activitĂ© du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) au SĂ©nĂ©gal a enregistrĂ© une hausse de 15,1% en variation mensuelle au mois de novembre 2017, a appris vendredi APA auprès de la Direction de la prĂ©vision et des Ă©tudes Ă©conomiques (DPEE).Cependant, comparĂ© au mois d’octobre 2017 oĂą on notait une forte progression de 33,3% le secteur primaire enregistre une contraction de 18,2 points de pourcentage.

La DPEE lie la hausse de ce secteur Ă la bonne tenue des dĂ©barquements de la pĂŞche ainsi que la production contrĂ´lĂ©e de viande qui enregistrent respectivement une progression de 33% et 11,8%.Â

Sur un an, une progression de 20,9% de l’activitĂ© du secteur primaire est observĂ©e durant la pĂ©riode sous revue, en liaison avec le sous-secteur de l’Ă©levage (plus 18%) et les dĂ©barquements de la pĂŞche (plus 36,3%).