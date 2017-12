SÃ©nÃ©gal : Hausse de 8,4% l’indice du chiffre d’affaires de l’industrie et du BTP

L’indice du chiffre d’affaires de l’industrie et des bâtiments et travaux publics (BTP) a enregistrĂ© une hausse de 8,4% durant les dix premiers mois de 2017 comparĂ© Ă la mĂŞme pĂ©riode de 2016, a appris jeudi APA auprès de la Direction de la prĂ©vision et des Ă©tudes Ă©conomiques (DPEE).L’indice d’ensemble s’est Ă©tabli Ă 139,5 points contre 128,6 points Ă fin octobre 2016. Cette situation est due au sous-secteur des BTP construction qui a enregistrĂ© une progression de 21,9% Ă 134 points contre 109,9 points  au terme des neuf premier mois de 2016.Â

Au niveau de l’industrie, on la DPEE note une hausse plus modeste de 7,2% avec un indice passant de 130,6 points Ă fin octobre 2016 Ă 140 points un an plus tard.