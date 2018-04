SÃ©nÃ©gal : hausse de la production de phosphate en janvier 2018

La production de phosphate en janvier 2018 a connu une hausse de 77,8% en glissement annuel comparĂ©e Ă la mĂŞme pĂ©riode de l’annĂ©e 2017, selon les donnĂ©es de l’Agence nationale de la statistique et de la dĂ©mographie (ANSD).Cette structure note dans sa publication Repères statistiques de janvier 2018 que cette production s’est Ă©tablie Ă 144.000 tonnes contre 81.000 tonnes en janvier 2017, soit une augmentation de 63.000 tonnes en valeur absolue.

Cependant, en valeur relative, la production de phosphate s’est repliĂ©e de 4,6% comparĂ© au mois de dĂ©cembre 2017 oĂą elle se situait Ă 151.000 tonnes.

Concernant les productions de phosphate de chaux, d’attapulgite et de sel marin iodĂ©, elles ont progressĂ© respectivement de 44,6% Ă 100 tonnes, 29,1% Ă 21.100 tonnes et 20,1% Ă 26.000 tonnes.

ComparĂ©es au mois de janvier 2017, Ă part l’attapulgite (plus 83,6%), les productions de phosphate de chaux et de sel marin iodĂ© ont connu une moindre progression avec respectivement 7,3% et 6,6%.