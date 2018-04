SÃ©nÃ©gal : la Cndt signe une convention avec deux Ong pour le pÃ´le territoire Casamance

Le prĂ©sident de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), Benoit Sambou, a signĂ© lundi soir Ă Dakar, une convention de partenariat avec les organisations non gouvernementales (ONG) Enda Graf Sahel et l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) pour la phase pilote portant test des instruments de gouvernance de l’intercommunalitĂ© dans le PĂ´le territoire Casamance (Sud), a constatĂ© APA.« A travers cette convention, la Cndt, Enda Graf Sahel et Ipar vont travailler dans la conduite de la phase pilote portant test des instruments et outils de gouvernance de l’intercommunalitĂ© dans les collectivitĂ©s territoriales du dĂ©partement de Ziguinchor (Sud) », a expliquĂ© Benoit Sambou, prĂ©sident la Cndt.

L’autre  axe de la convention, a-t-il indiquĂ©, porte sur la conduite de l’Ă©tude portant « caractĂ©risation et cartographie des potentialitĂ©s et ressources du PĂ´le territoire de la Casamance », assortie d’un choix restreint de ressources susceptibles de justifier des projets d’intercommunalitĂ©.

« Le 3ème point concerne le test des instruments et outils de gouvernance foncière, alors que le dernier axe concerne l’organisation d’un cycle de dialogue sur l’intercommunalitĂ© et la gouvernance foncière et des ressources naturelles », a poursuivi le prĂ©sident de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), Benoit Sambou.

Revenant sur les critères de sĂ©lection des deux structures, il a affirmĂ© qu’Enda Graf Sahel s’est distinguĂ©e par « sa pertinente contribution Ă l’avènement d’une sociĂ©tĂ© solidaire, respectueuse de la dignitĂ© humaine, de la justice sociale et de la diversitĂ© culturelle ».

A propos de l’Ipar, le prĂ©sident de la Cndt a notĂ© que ce think-thank s’est illustrĂ© dans « la recherche-actions ainsi que la facilitation des processus complexes de transformation structurelle et durable » de l’Ă©conomie sĂ©nĂ©galaise.