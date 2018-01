Sénégal : La faculté de médecine de l’Ucad se dote d’un plan stratégique de 4 ans

Le Plan stratĂ©gique 2018-2022 de la FacultĂ© de mĂ©decine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’UniversitĂ© Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a Ă©tĂ© lancĂ©, mercredi soir Ă Dakar, a constatĂ© APA.«AprĂšs 100 d’existence, il est devenu nĂ©cessaire de doter notre facultĂ© d’un plan stratĂ©gique qui fait suite au plan stratĂ©gique 2011-2016 de l’Ucad. Notre plan sera fortement adossĂ© au plan stratĂ©gique 2017-20121 de l’Ucad pour nous positionner Ă l’Ă©chelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en santé», a expliquĂ© le professeur Amadou Diouf,  Doyen de la FMPO.

S’exprimant au lancement de ce plan stratĂ©gique 2018-2022, le doyen Diouf a expliquĂ© qu’il permettra la rĂ©alisation d’activitĂ©s innovantes, la diversification de l’offre de formation, l’amĂ©lioration des conditions d’enseignement et d’apprentissages.

«La mise en Ɠuvre de ce plan stratĂ©giques, a poursuivi le Doyen de la FacultĂ© de mĂ©decine, favorisera des avancĂ©es dans le domaine de la recherche et de l’innovation et contribuera Ă la rĂ©alisation de l’axe 3 du Plan SĂ©nĂ©gal Emergent».

Selon lui, l’Ă©laboration de ce plan a tenu compte des enseignements tirĂ©s de la mise en Ɠuvre du Plan stratĂ©gique de l’Ucad et s’articule autour de grands axes.

«Parmi ces axes, nous avons la promotion de l’excellence dans la formation, la stimulation du dĂ©veloppement de la recherche par sa consolidation et son expansion, la consolidation de la position stratĂ©gique de la FacultĂ© de mĂ©decine, et l’amĂ©lioration de la gestion des ressources», a indiquĂ© le professeur Amadou Diouf.