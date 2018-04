SÃ©nÃ©gal : la production de niÃ©bÃ© estimÃ©e Ã  117 784 tonnes en 2017 (producteurs)

La production nationale de niĂ©bĂ© (encore appelĂ© cornille ou dolique) est estimĂ©e Ă 117 784 tonnes en 2017, a rĂ©vĂ©lĂ© mardi Ă Dakar, Samba Mbaye, de l’Union des groupements paysans de MĂ©khĂ© (UGPM).«Pour la campagne 2017-2018, la production de niĂ©bĂ© est estimĂ©e Ă 117 784 tonnes », a notamment dit M. Mbaye.

Il faisait un plaidoyer dans le cadre d’une journĂ©e de communication organisĂ©e par l’Ong ICCO Cooperation en marge de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales de Dakar (Fiara) qui se tient du 29 mars au 12 avril 2018.

Parlant au nom des producteurs de niébé, Samba Mbaye a indiqué que sur la période 2011-2014, la moyenne des superficies emblavées en pour cette filière tourne autour de 125 000 ha par an, en passant de 94530 ha en 2011 à 123110 ha en 2014.

« Sur la même période, la production annuelle est passée de 28109 à 40688 tonnes avec une moyenne de 45000 tonnes », a-t-il dit.

MalgrĂ© les performances de la filière, les producteurs notent l’absence d’un appui de l’Etat envers les producteurs; et l’insuffisance de la diffusion des techniques de production et de protection phytosanitaire durable.

Ils dĂ©plorent aussi la non implication des organisations de producteurs de niĂ©bĂ© dans le choix des opĂ©rateurs fournisseurs de semences, malgrĂ© l’aptitude de ces derniers Ă produire et fournir des semences certifiĂ©es en lieu et place du tout-venant qui garantissent pas de bons rendements ; la faible connaissance des marchĂ©s potentiels avec un système de commercialisation non organisĂ©, ainsi que la professionnalisation des acteurs de la filière.

Pour sortir de cette situation, les producteurs de niĂ©bĂ© veulent le renforcement des capacitĂ©s organisationnelles des acteurs et de la concertation, et la mise en place d’une structure interprofessionnelle capable d’inciter au dĂ©veloppement de la contractualisation entre les agents, entre autres dolĂ©ances.