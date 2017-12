SÃ©nÃ©gal : La reconversion du facteur

Au S√©n√©gal, ne dites plus facteur mais distributeur. Dans ce changement d’appellation se cache la mutation d’un m√©tier qui, pour s’adapter au monde moderne, s’est d√©parti de son image et d’une partie de ses activit√©s laquelle, pourtant, faisait son succ√®s aupr√®s des populations.Ainsi, le facteur des ann√©es 60, allant d’une maison √† une autre pour remettre le courrier, v√™tu d’une tenue kaki, la t√™te viss√©e dans un k√©pi et le sac en bandouli√®re rempli de lettres, ne fait plus partie du d√©cor des rues s√©n√©galaises. Certains facteurs faisaient leur porte-√†-porte √† bord de mobylettes voire de ‚Äė’Solex¬†¬Ľ, l’un des anc√™tres des actuelles motos.

R√©pondant √† ceux qui ont tendance √† enterrer les facteurs, Mamadou B√Ę, chef du centre de distribution de la Poste, fait cette pr√©cision : ¬ę le m√©tier de facteur existe toujours mais dans le jargon postal on ne les appelle plus facteur mais +distributeur+ ¬Ľ.

A en croire M. B√Ę, il y a une centaine de distributeurs √† Dakar, la capitale, sans compter ceux qui officient dans chacune des circonscriptions postales du pays.

Pour sillonner les rues, ils ont troqu√© le look du facteur d’antan contre une blouse bleue au dos de laquelle figure le logo de la poste.

De m√™me, pour les diff√©rencier des vendeurs d’articles en promotion, nombreux eux aussi √† faire du porte-√†-porte, les distributeurs de la poste portent des badges, indique Mamadou B√Ę, non sans ajouter que, tout comme leurs devanciers, certains ‚Äė’facteurs de l’√®re moderne¬†¬Ľ font leur travail via les deux-roues. Certainement avec les ‚Äė’jakarta¬†¬Ľ pour faire moderne‚Ķ

                                                                     

C√īt√© activit√©s, la distribution du courrier est toujours de mise, mais elle s’effectue plus √† l’endroit des entreprises que des individus. Une perte de cible qui se comprend avec la quasi-disparition de la lettre, remplac√©e par le t√©l√©phone portable et le courriel.

Ainsi va le m√©tier de distributeur dont le v√©ritable probl√®me √† en croire, Mamadou B√Ę, est relatif au manque d’adresse de beaucoup de destinataires de courriers.

Ancien facteur, El hadji Gorgui Séne, 59 ans, avait son secret quand il rencontrait pareille difficulté : il remettait les lettres au chef de quartier et à charge pour ce dernier de les faire parvenir à leurs propriétaires.

Par contre, c’√©tait un plaisir de distribuer le courrier √† la Cit√© ‚Äė’Filao¬†¬Ľ de Rufisque (15 km de Dakar) o√Ļ ¬ę les villas √©taient num√©rot√©es, donc il n’y avait pas de probl√®me d’adressage¬Ľ, se rappelle Gorgui S√®ne lui-m√™me habitant ce quartier.

Quand M. S√®ne remettait en mains propres le courrier aux destinataires, l’instant √©tait empreint de cordialit√© et de familiarit√©, allant m√™me jusqu’√† g√©n√©rer des dons de cadeaux.

                                                                                       

Ce que confirme en ces termes Lassana Fall, un ancien facteur √Ęg√© aujourd’hui de 77 ans, : ¬ę On √©tait, parfois, bien choy√©s par les clients ¬Ľ.

Fiers d’avoir contribu√© √† donner au m√©tier de facteur ses lettres de noblesse, MM. S√®ne et Fall soutiennent qu’¬ę un facteur doit √™tre discret, courtois, poli, simple, souriant et accueillant ¬Ľ.

Et M. Fall, de ressasser ce beau souvenir : ¬ę un jour, un pr√™tre satisfait de mon travail m’a offert un v√©lo que j’ai r√©par√©. Je faisais ma distribution avec et, plus tard, quand j’ai √©t√© embauch√© √† la poste je me suis pay√© une mobylette¬Ľ.

                                                                                      

Avant son embauche, il avait un cachet de 75.000 FCFA, puis, une fois recruté, un salaire de 150. 000 FCFA.

De quoi permettre √† Lassana, El Hadj Gorgui S√®ne et beaucoup de ses coll√®gues d’entretenir leur famille et de ne pas regretter d’avoir choisi le m√©tier de facteur.

Le lien est si fort que Lassana a du mal √† tourner la page : ¬ę Maintenant je suis √† la retraite, mais je fais la distribution en priv√©e. Par exemple, s’il existe des gens qui organisent des c√©r√©monies religieuses ou des r√©unions, ils me donnent les lettres d’invitation √† distribuer¬Ľ.

Quand il ne distribue pas le courrier, Lassana initie aux ficelles du métier les jeunes de sa localité dont son fils, devenu distributeur à la poste.

A d√©faut de faire comme Lassana, beaucoup d’anciens facteurs se sont recycl√©s en distributeurs de repas pour certains restaurateurs de la place comptant parmi leurs clients des fonctionnaires qui, √† l’heure de la pause, d√©jeunent au bureau.