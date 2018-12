Sénégal : la Sénélec lance un vaste programme d’infrastructures de distribution énergétique

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Sénélec) en partenariat avec Vinci Energies a procédé, mardi à Kounoune (périphérie de Dakar), au lancement d’un vaste programme d’infrastructures de distribution énergétique, a constaté APA.D’un montant total de 197 millions d’euros, soit un peu plus de 129 milliards de F CFA, ce projet dénommé « Pôles 2020 » s’inscrit dans le cadre du Programme de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution d’énergie.

Ainsi, il est prévu, avant 2020, la livraison du Poste de distribution de Diamniadio (Dakar) d’une capacité de 225/30 KV ; du poste de Kounoune 225/90/30 KV ; de la ligne 225 KV Diass-Thiès-Tobène ; de la ligne 90 KV Soccocim-Thiès-Tobène et la ligne de distribution de Tambacounda.

Selon le directeur général de la Sénélec, ces ouvrages pourront toucher directement une population de près de 3 millions d’habitants à Dakar, 2 millions d’habitants à Thiès et environ et quelque 800 000 à Tambacounda, soit une population totale de 6 millions d’habitants.

A travers ce projet, la Sénélec ambitionne aussi d’améliorer la qualité du service du réseau national avec le renouvellement et le renforcement des équipements.

Sénélec va ainsi renforcer et moderniser son réseau informatique et télécom ne mettant en place : un Datacenter Tier-III certifié pour héberger son infrastructure Informatique et télécom, un centre de conduite national pour les réseaux de distribution avec la supervision et l’autonomisation des organes de manœuvres via son réseau Télécom et le renforcement des réseaux Radio Tetra et à fibre optique conduit à l’échelle nationale.