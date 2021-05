Sénégal : l’achat d’un nouvel avion présidentiel à la Une

Les quotidiens sénégalais, parvenus mardi à APA, reviennent sur l’achat d’un nouvel avion neuf de commandement présidentiel et la marche nationale de plusieurs organisations religieuses et de la société civile contre l’homosexualité.« Macky (Sall) au poste de pilotage » lance L’Observateur, parlant du nouvel avion de commandement du Sénégal. Le journal précise que l’appareil A-320 Neo a été acheté sur le budget du ministère des Forces Armées pour un prix estimé à 60 milliards FCfa.

WalfQuotidien parle plutôt d’un « jeu de cache cash » sur le nouvel avion de commandement. Le journal souligne que des zones d’ombres entourent ce nouvel appareil, puisque le gouvernement a passé sous silence le prix. Quid de l’ancien appareil l’A-319, s’interroge encore le journal.

Pour Le Quotidien, la polémique s’installe sur l’achat de cet avion présidentiel neuf. Le journal se questionne sur le montage financier ayant abouti à l’acquisition de l’appareil, au moment où le ministre porte-parole du gouvernement Oumar Guèye, invoque » le « secret défense ».

L’autre actualité brûlante est la mobilisation nationale contre l’homosexualité et les pratiques assimilées organisée dimanche à la Place de la Nation. Dakar, Thiès, Mbour, Sédhiou pour la criminalisation des actes contre-nature selon Sud Quotidien. Ce qui fait dire au journal que la « la rue criminalise l’homosexualité».

Criminalisation de l’homosexualité, And Samm Jikko Yi (uni pour la préservation des valeurs) lapide les LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes » indique L’AS. Plus d’une vingtaine d’associations islamiques, société civile et mouvements politiques ont demandé au gouvernement de s’engager ouvertement contre la légalisation des droits des LGBTI.

Sur un autre registre, EnQuête réserve sa Une à la Procureure générale de la Cour Pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda. Dans un large entretien, la Gambienne assène ses vérités, « je ne considère pas le procès de Laurent Gbabgo (ancien président de la république ivoirien) comme un échec » dit-elle avant de démonter les préjugés, «la CPI ne fait pas de fixation sur l’Afrique ». Répondant à une question sur une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle en Gambie, la Procureure souriante déclare « Dieu seul sait ».

Le Soleil aborde la tournée économique du Président Macky Sall dans les régions de Kaffrine et Kédougou entre le 29 mai et le 1er juin. « Un marathon de 1600 kilomètres en 81 heures » selon le quotidien national qui permettra au Président de la République d’inaugurer d’importants projets sociaux dont des infrastructures hospitalières et routières.

Dans Libération, il est question d’une rocambolesque histoire de trafic de drogue. Le journal informe en effet que 50 kilos de chanvre indien ont été saisis sur deux militaires en flagrant délit à Nianing, dans le département de Mbour, à 80 Km de Dakar.

En Sport, un Sadio Mané « historique » envoie Liverpool en Ligue des champions titre Stades. Le ballon d’or africain marque son 8e but consécutif devant Crystal Palace et égale le record de Robin Van Persie.

Record pour sa part, informe que la liste des Lions pour les matchs amicaux du mois de juin est attendue aujourd’hui.