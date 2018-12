Sénégal : l’ANPS honore les meilleurs sportifs de l’année 2018

L’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a récompensé les meilleurs sportifs sénégalais à l’occasion de son gala annuel.Le Théâtre national Daniel Sorano a affiché le plein samedi soir lors de la 14ème édition du gala organisé par les journalistes sportifs du Sénégal. Parrain de cette cérémonie, Abdoulaye Sèye « Moreau », ancien président de la Fiba Afrique et de la Fiba Monde a profité de cette tribune pour prodiguer quelques conseils aux sportifs à qui il a demandé de « ne jamais céder, (de) respecter les lois et règlements de son pays et de sa discipline ».

En outre, a estimé M. Sèye, un sportif doit être « humble, sérieux et ne doit pas chercher à humilier son adversaire » puisque la victoire n’est jamais définitive. A sa suite, Matar Ba, le ministre des Sports a souligné que l’année qui tire à sa fin est une « consécration pour le sport sénégalais comme en témoigne l’attribution des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) au Sénégal ».

Poursuivant, M. Ba a soutenu que « le sport est un vecteur de développement ». Une délégation de la presse sportive de la Gambie et celle du Mali ont assisté à cette fête de l’excellence. Mamadou Ngom alias Eumeu Sène, meilleur lutteur avec frappe et Emile François Gomis, le nouveau maître de la lutte sans frappe ont reçu leurs récompenses.

Le Ballon d’or sénégalais (Bos) a été remporté par Sadio Mané, attaquant de Liverpool (Premier League anglaise) pour la cinquième année consécutive. Amadou Dia Ndiaye, avant-centre du FC Metz formé à Génération Foot, a été sacré meilleur joueur local. Les trophées ont été décernés aux représentants des deux joueurs.

En plus, d’autres distinctions spéciales ont été remises à Ndoumbé Fall, arbitre international de karaté, à Ababacar Sadikh Soumaré (Taekwondo), à l’équipe nationale de pétanque, à l’équipe nationale de basket U18 et au trio arbitral de football composé de Malang Diédhiou qui a récemment rangé ses crampons mais aussi d’El Hadj Malick Samba et de Djibril Camara.