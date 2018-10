Sénégal : l’autosuffisance en riz sera atteinte en 219 (ministre)

Le Sénégal devrait atteindre l’autosuffisance en riz en 2019 et du coup économiser quelque 400 milliards de F CFA destinés à l’importation de cette denrée de première nécessité, a annoncé, lundi à Dakar, le ministre sénégalais en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), Dr Cheikh Kanté.«A chaque fois qu’un Sénégalais consomme une cuillerée de riz au gras, il enrichit l’agriculteur pakistanais, indien… et c’est ce que nous voulons stopper en accélérant la transformation de notre agriculture et la transformation de nos produits agricoles », a notamment déclaré Dr Cheikh Kanté.

Il s’exprimait à l’occasion d’un atelier de partage et de sensibilisation sur le bilan de la première phase de la mise en œuvre du PSE où il a passé en revue toutes les réalisations de ce projet de développement enclenché depuis 2014 et dont la deuxième phase portant sur le capital humain est en cours d’élaboration.

Cette rencontre organisée à l’endroit des maîtres coraniques membres de la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal a été l’occasion pour M. Kanté d’inviter ces éducateurs à jouer leur partition dans l’exécution de cette 2ème phase du PSE qui vise essentiellement « à doter les citoyens d’un savoir-être et d’un savoir-vivre », parce que dit-il, « si vous (les maîtres coraniques) ne le réussissez pas, personne d’autre ne pourra le faire ».

Par ailleurs, Cheikh Kanté a demandé aux responsables des écoles coraniques d’organiser une convention nationale regroupant tous les acteurs de leur secteur et à apporter des propositions et solutions économiques aux différents problèmes qu’ils rencontrent.

La Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal, par la voix de son chargé des relations extérieures, El Hadj Oumar Seck, a magnifié l’approche inclusive adoptée par le gouvernement et invité ce dernier à apporter à la fédération les mêmes appuis accordés aux autres regroupements sociaux.