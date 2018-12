Sénégal : le Conseil constitutionnel lance son portail d’information intstiutionnelle

Le Conseil constitutionnel sénégalais, la plus haute instance judiciaire du pays, a lancé, lundi à Dakar, son portail d’information institutionnel afin de permettre à tous les acteurs intéressés par le secteur judiciaire de « mieux connaître cette juridiction », a constaté APA.« Dans la perspective de l’élection présidentielle, le Conseil a estimé nécessaire de mettre l’accent sur la communication dans l’objectif de faire comprendre sa mission, mais aussi et surtout de faciliter l’accès aux informations qu’il produit et diffuse », a expliqué le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho.

De l’avis du Ministre de la justice, Garde des sceaux, Ismail Madior Fall, le Conseil constitutionnel peut désormais, grâce à cet outil, expliquer ses attributions, les questions auxquelles il peut répondre et celles auxquelles il ne peut pas répondre.

« Le site institutionnel du Conseil constitutionnel, poursuit-il, est une vieille demande qui vient d’être satisfaite et un instrument de communication avec l’opinion publique ».

Il a, par ailleurs, rappelé que le Conseil constitutionnel n’intervient qu’à deux niveaux dans le processus électoral : c’est au moment de la réception de la validation des candidatures et à la fin quand il s’agira de la proclamation des résultats définitifs.