Sénégal : le cure-dent, un accessoire toujours à la mode

En d√©pit de la modernit√©, le cure-dent demeure toujours un des accessoires du look des S√©n√©galais. Les femmes, surtout, ont l’habitude d’ajouter √† leurs toilettes un b√Ętonnet coinc√© dans la bouche et dont elles se servent de temps en temps pour se brosser √©nergiquement les dents.Le man√®ge est pratiqu√© partout : √† la maison quand elles s’occupent des travaux quotidiens, en pleine conversation, en ballade dans la rue ou en voyage dans les transports en commun.¬†

Outre le compl√©ment qu’il conf√®re √† l’esth√©tique et qui fait que m√™me des jeunes filles se mettent au cure-dent, l’usage de ce dernier aurait des vertus th√©rapeutiques et religieuses, selon ses nombreux usagers qui donnent l√† sans doute les raisons de la r√©sistance du cure-dent √† l’√©preuve du temps.

Vendeuse de cure-dents au march√© central Rufisque (15 km de Dakar), Khadiatou Sow, 50 ans, est intarissable sur les vertus curatives de son commerce. Elle vend plusieurs vari√©t√©s de cure-dents et elle se montre dithyrambique √† l’endroit de certains de ses produits comme celui tir√© de la plante d√©nomm√© ¬ę den gi d√ęk ¬Ľ. ¬ęCe type de cure-dent, assure-t-elle, aide √† pr√©venir et √† soigner les saignements de la gencive. Il soigne aussi l’h√©morro√Įde et les maux de ventre¬Ľ. ¬† ¬†

                                                                                               

Habitu√© √† en acheter aupr√®s de Khadiatou pour 500 FCFA le b√Ętonnet, Pape Di√©ye fait plus que confirmer les affirmations de son fournisseur : ¬ę je saignais abondamment de la gencive, mais depuis que j’ai commenc√© √† utiliser le +den gi d√ęk+ le mal s’est arr√™t√© ¬Ľ. B√©nissant presque sa trouvaille, Pape ajoute : ¬ę je conseille √† tous les diab√©tiques de se curer avec. Depuis cinq ans je n’ai pas ¬†n’utilis√© de brosse √† dent encore moins de dentifrice et je n’ai plus de maux de dent¬Ľ.¬†

En plus de ses vertus th√©rapeutiques, le cure-dent serait m√™me un talisman, √† en croire Khadiatou. Brandissant un b√Ętonnet d√©nomm√© ¬ę¬†matou k√©w√©l¬†¬Ľ vendu 100 FCFA la pi√®ce, elle affirme que la tradition enseigne que le fait de s’en frotter les dents, le matin au r√©veil, vous prot√®ge durant toute la journ√©e des ¬ę¬†mauvaises langues¬†¬Ľ.

                                                                                                        

                                                                                                         

S’il est difficile de v√©rifier ces affirmations de la vendeuse, il reste que son marketing doit ¬†beaucoup s√©duire ses clients pour que son commerce soit florissant. Si florissant que Khadiatou Sow s’est rendue en p√®lerinage √† la Mecque et parvient √† payer les √©tudes de ses fils dont l’un d’eux est maintenant cardiologue.

Khadiatou qui ne parle pas de¬†retraite se f√©licite plus que jamais de son commerce, activit√© qui la pousse chaque matin √† acheter √† 2500 FCFA le kilogramme plusieurs vari√©t√©s de cure-dents pour les √©couler, suivant leurs vertus et leur disponibilit√© sur le march√©, entre 500, 100, 50 et 25 FCFA le b√Ętonnet.

Sp√©cialis√© lui aussi dans la vente de cure-dents, ¬†Tidiane ¬†Kane a l’habitude d’aller √† la rencontre des clients, ses produits en main. Le jeune homme fr√©quente les arr√™ts de bus tout comme il n’h√©site pas √† profiter des fr√©quents embouteillages sur la Nationale √† Rufisque –sortie et entr√©e de Dakar– pour se faufiler entre les v√©hicules et proposer sa marchandise aux voyageurs et aux chauffeurs.

Cela fait cinq ans qu’il a troqu√© la vente de friperie contre celle des cure-dents, mais il ne le regrette pas. ¬†¬ęVraiment Dieu merci, avec cette vente de cure-dents je nourris ma famille et je subviens √† tous mes besoins ¬Ľ, indique Tidiane qui confie que lorsqu’il d√©pense 2000 FCFA dans l’achat des b√Ętonnets il peut r√©aliser, apr√®s vente, un b√©n√©fice de 2500 FCFA.

                                                                           

Tout comme Khadiatou, Tidiane vend plusieurs vari√©t√©s de cure-dents, allant du ¬ę den gi d√ęk ¬Ľ au ¬ę matou k√©w√®l ¬Ľ, en passant par le ¬ę neb-neb ¬Ľ, le ¬ę daxar ¬Ľ (tamarin), le ¬ę r√©nu gaaw ¬Ľ, le ¬ęguro ¬Ľ et le ¬ę xabatu sowda ¬Ľ.¬†

Sauf ce cure-dent dont un ma√ģtre coranique soutient que le Proph√®te ¬†Mouhammad (PSL) recommande aux musulmans de l’utiliser si possible avant chaque ablution, la plupart des b√Ętonnets vendus √† Dakar proviennent de plantes peuplant les for√™ts de l’int√©rieur du pays. Tidiane et ses coll√®gues s’en procurent aupr√®s de grossistes, aliment√©s par des sp√©cialistes des plantes. ¬†¬†

Cependant, aussi vertueux que soient aux yeux des S√©n√©galais le cure-dent, le Dr George Diatta, chirurgien-dentiste, lui pr√©f√®re la brosse √† dent, au motif qu’il ne peut pas nettoyer les espaces inter dentaires, lieu o√Ļ se cachent les restes alimentaires qui sont √† l’origine des caries dentaires.¬†

¬ę Le cure-dent, souligne-t-il, n’a qu’une action m√©canique de nettoyer la surface dentaire, mais √† d√©faut de la brosse on peut l’utiliser. C’est bien de se curer les dents, toutefois le brossage apr√®s chaque repas ¬†est mieux¬Ľ. ¬†