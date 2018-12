Sénégal : le département de Bounkiling a les moyens de son développement (Préfet)

Abdoul Wahab Talla, le Préfet de Bounkiling a soutenu que ce département du sud dispose d’énormes potentialités économiques pouvant lui assurer un développement, soulignant qu’il faut porter cette réalité à la connaissance de la population et des partenaires.« Bounkiling a des potentialités économiques énormes. Malheureusement, elles ne sont pas connues par le grand public et par la plupart des partenaires au développement », a regretté Abdoul Wahab Talla.

Le préfet de Bounkiling présidait, lundi à Madina Wandifa, un atelier de formation des points focaux de l’Observatoire national des territoires (ONT) sur l’utilisation et la gestion de la plateforme.

Se prononçant sur l’importance de la maîtrise de l’information territoriale, M. Talla a indiqué que l’ONT permettra à tous les acteurs d’avoir des données désagrégées et des informations fiables sur toutes les communes du département de Bounkiling.

De l’avis de M. Talla, les mécanismes expérimentés à travers les projets et programmes, même s’ils sont maîtrisés par les collectivités territoriales, ne répondent toujours pas à la diversité des besoins.

Pour lui, il faut aujourd’hui des projets structurants dans les territoires pour atteindre le développement. Pour ce faire, Abdoul Wahab Talla a affirmé que la « maîtrise réelle des besoins des populations et celle des informations géographiques » sont indispensables, d’où la pertinence de la plateforme de l’Observatoire national des territoires.

Cet atelier de trois jours est initié par l’Agence de développement local avec l’appui de l’Unicef et de l’Usaid Gold. Il vise, selon Babacar Thiam, responsable du système d’information géographique de l’agence de développement local (ADL), à former les animateurs de l’ONT à l’intégration des indicateurs dans les différents domaines que sont la gouvernance territoriale, la santé, l’éducation, l’environnement et les ressources naturelles.

A travers cette plateforme, l’Agence de développement local participe de manière concrète à la modernisation de la gouvernance territoriale et à l’exploitation des avantages compétitifs territoriaux pour une meilleure valorisation des ressources et des potentialités locales.

Au-delà de la participation à l’animation de la plateforme de l’Observatoire national des territoires, cette formation va aider les secrétaires municipaux à maîtriser davantage les logiciels de traitement de données comme Excel utilisés dans leurs tâches quotidiennes.

Toutefois, l’accès à Internet demeure une contrainte majeure dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Après Goudomp, Bounkiling a abrité cette nouvelle session de formation sur l’utilisation de la plateforme de l’ONT. Cette série d’ateliers va se poursuivre la semaine prochaine dans le département de Kolda.