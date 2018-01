Sénégal: Le Grand Cadre des Syndicats d’Enseignants en grève à partir du mardi 16 janvier

Le Grand Cadre des Syndicats d’Enseignants du SĂ©nĂ©gal, a annoncĂ© vendredi Ă Dakar, un mouvement de grĂšve Ă partir du mardi 16 janvier 2018 qui sera ponctuĂ© par un dĂ©brayage et une grĂšve totale du prĂ©scolaire au secondaire.Ce dĂ©brayage sera suivi d’une grĂšve totale grĂšve totale qui sera observĂ©e du prĂ©scolaire au secondaire le lendemain, a expliquĂ© le coordonnateur du Grand Cadre, Oumar Waly Zoumarou, au cours d’un point de presse.

A travers ce plan d’action, le Grand Cadre « exige sans dĂ©lai la remise de toutes les ponctions sur les salaires, le paiement des indemnitĂ©s liĂ©es aux examens et la prise en charge correcte des prĂ©occupations des enseignants consignĂ©es dans un prĂ©avis ».

Entres autres revendications, le Grand Cadre exige « le respect des accords signĂ©s le 17 fĂ©vrier 2014 avec les syndicats d’enseignants, la diligence de la sortie du dĂ©cret portant statut des Ă©lĂšves-maĂźtres sortants des Centres rĂ©gionaux de formation du personnel de l’ensemble (Crfpe), l’augmentation substantielle de toutes les indemnitĂ©s allouĂ©es aux enseignants et surtout les indemnitĂ©s de logement et d’enseignement »

Le syndicat demande Ă©galement « le relĂšvement substantiel de la part allouĂ©e au prĂ©scolaire et Ă la petite enfance dans le budget de l’Ă©ducation, la diligence dans la mise en place des crĂ©dits au logement appelĂ©s prĂȘts DMC, et la fin de toutes les lenteurs administratives (sortie des actes, alignement indiciaire) et le paiement de tous les rappels dus aux enseignants ».

Selon les syndicalistes, la suspension du mot d’ordre de grĂšve le dimanche 12 juin 2016, Ă la demande des mĂ©diateurs, a amenĂ© le Grand Cadre Ă surseoir toute action de grĂšve durant une annĂ©e.  « Malheureusement, le Gouvernement n’a pas su profiter de cette accalmie pour remplir sa part d’engagement pris devant les enseignants, encore moins devant les mĂ©diateurs ‘’, ont-ils dĂ©plorĂ©.  ‘’Loin s’en faut, ont-ils poursuivi, il n’a fait preuve que de nĂ©gligence et d’escobarderie dans la prise en charge des prĂ©occupations des enseignants ». ‘’La grande frustration des enseignants nĂ©e de cette attitude de dĂ©fiance du Gouvernement a amenĂ© le Grand Cadre a dĂ©posĂ© le 24 novembre un prĂ©avis portant sur des questions rĂ©currentes », a dit Oumar Waly Zoumarou.    Â