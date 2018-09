Sénégal : le ministre des Sports met au point le coach des Lions de basket

Matar Ba, le ministre des Sports n’a pas mâché ses mots pour marquer son désaccord avec Abdourahmane Ndiaye dit « Adidas », coach des Lions du basket qui, récemment, au cours d’une sortie médiatique, a tiré à boulets rouges sur le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Basket (FSB).« Les coachs sont gérés par les fédérations et nous nous battons pour avoir des Sénégalais à ce poste. Un national ne peut pas attaquer son Etat et sa fédération. S’il y a des difficultés, on les gère. Nous sommes dans un pays qui a des ressources limitées. Quand il y a des avancées, il faut qu’on retourne les signaux nécessaires aux décideurs pour qu’ils persévèrent », a déclaré le ministre des Sports, jeudi à Dakar.

Il remettait officiellement le drapeau national à l’équipe féminine de basket qui va disputer la Coupe du monde 2018 prévue du 22 au 30 septembre 2018 en Espagne.

Visiblement très remonté contre le technicien local, Matar Ba a assuré que « le basket sénégalais ne souffre d’aucun manque de considération ».

Poursuivant, il a soutenu que « sans organisation, il ne peut y avoir de performance », avant d’ajouter que « chacun doit comprendre son rôle dans le dispositif » puisque « quand on élit un président de fédération, c’est pour qu’il soit un trait d’union entre l’Etat du Sénégal et la discipline concernée ».

Souhaitant que « les difficultés soient transformées en énergie positive », le ministre des Sports a mentionné que « quand on va à une compétition, il faut faire face à ses responsabilités. Il ne faut pas que des détails soient soulignés pour justifier une éventuelle défaite ».

Pour rappel, Abdourahmane Ndiaye dit « Adidas », entraîneur de l’équipe nationale masculine de basket avait montré des signes d’inquiétude voire d’agacement après avoir noté des dysfonctionnements dans l’organisation du regroupement de son équipe. Par la suite, tout est rentré dans l’ordre. Les Lions du basket préparent actuellement « le tournoi du Nigeria » comptant pour les qualifications à la Coupe du monde de basket 2019.

Liste des 14 Lions convoqués :

Meneurs : Xane D’Almeida, Thierno Ibrahima Niang, Omar Branco Badio. Arrières : Louis Adams, Mamadou Lamine Sambe. Ailiers : Mouhammad Faye, Malèye Ndoye, Moustapha Diop, Mamadou Lamine Diop. Ailiers forts : Maurice Ndour, Gorgui Sy Dieng, Ibrahima Thomas. Pivots : Youssoupha Ndoye, Hamady Ndiaye.