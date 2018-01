Sénégal: le procès du maire de Dakar renvoyé au 23 janvier

Le procès pour « détournement de fonds publics » du maire de Dakar, Khalifa Sall, opposant au président sénégalais Macky Sall, et de sept de ses collaborateurs a de nouveau été reporté mercredi, à la demande de la défense.

« Le tribunal renvoie la cause et les parties Ă l’audience du 23 janvier », a dĂ©clarĂ© après deux heures de dĂ©bats de procĂ©dure le prĂ©sident du Tribunal de grande instance de la capitale sĂ©nĂ©galaise, Malick Lamotte, en prĂ©sence du maire de Dakar et de la plupart de ses coprĂ©venus.

Le procès de cette personnalité phare de la vie politique sénégalaise, très attendu à un an de la présidentielle, avait été une première fois renvoyé à son ouverture le 14 décembre.

Khalifa Sall et plusieurs responsables financiers doivent rĂ©pondre de dĂ©penses « non justifiĂ©es » de plus de 2,7 millions d’euros prĂ©levĂ©s sur plusieurs annĂ©es, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar, ce qu’ils nient.

Dès l’ouverture de l’audience de mercredi, la dĂ©fense a rĂ©clamĂ© le renvoi du procès, arguant que certains avocats n’avaient pas reçu de convocation.

Elle a Ă©galement avancĂ© qu’elle souhaitait disposer de plus de temps afin de pouvoir faire citer des tĂ©moins, dont le ministre de l’Economie et des Finances et celui du Budget.

La dĂ©fense souhaite « faire retarder autant que faire se peut cette audience » alors que le dossier est prĂŞt Ă ĂŞtre jugĂ©, a accusĂ© pendant les dĂ©bats Me Moussa Felix Sow, un avocat de l’Etat du SĂ©nĂ©gal, partie civile dans cette affaire.

« Depuis le dĂ©but de la procĂ©dure jusqu’Ă maintenant, il y a un empressement qu’on peut qualifier d’intolĂ©rable, qui fait obstacle Ă la garantie des droits de la dĂ©fense », a rĂ©pliquĂ© Me Ousseynou Fall, avocat de la dĂ©fense de Khalifa Sall, interrogĂ© par l’AFP Ă la sortie de l’audience.

Khalifa Sall, 62 ans, vĂŞtu d’un grand boubou blanc, a saluĂ© bras tendus et tout sourire ses nombreux partisans, qui ont scandĂ© des slogans en sa faveur dans une salle bondĂ©e du tribunal de Dakar placĂ© sous haute surveillance policière.

L’homme politique, ancien ministre, maire de Dakar depuis 2009 et Ă©lu dĂ©putĂ© en juillet alors qu’il est en dĂ©tention provisoire depuis mars, a Ă©tĂ© exclu samedi du Parti socialiste, en mĂŞme temps que 64 autres responsables et militants de la formation du premier prĂ©sident sĂ©nĂ©galais LĂ©opold SĂ©dar Senghor.

Aujourd’hui membre de la majoritĂ© soutenant le prĂ©sident libĂ©ral Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, le PS accuse Khalifa Sall et ses partisans d’ĂŞtre entrĂ©s en dissidence, leur reprochant une « indiscipline caractĂ©risĂ©e, un refus systĂ©matique de respecter les règles » du parti et « des activitĂ©s politiques concurrentes et parallèles » aux siennes.

Khalifa Sall avait présenté à Dakar une liste dissidente victorieuse aux élections locales de 2014. Il a ensuite multiplié les critiques contre la coalition présidentielle, appelant notamment à voter non au référendum constitutionnel du 20 mars 2016 porté par Macky Sall.

Ses partisans imputent ses dĂ©boires judiciaires Ă cette fronde et Ă sa volontĂ© de se prĂ©senter Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle, des soupçons rejetĂ©s par les responsables du pouvoir.

Ce procès dĂ©montre « qu’il est malheureusement encore possible au SĂ©nĂ©gal pour un pouvoir politique d’instrumentaliser la justice dans le seul but d’atteindre un adversaire », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Cheikh Bamba Dièye, dĂ©putĂ© de l’opposition et soutien de Khalifa Sall.