SÃ©nÃ©gal : Le taux de chÃ´mage Ã©valuÃ© Ã  10,8% au 3Ã¨me trimestre 2017

Le taux de chĂ´mage des personnes âgĂ©es de 15 ans ou plus au SĂ©nĂ©gal est Ă©valuĂ© Ă 10,8% au troisième 2017, a appris APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la dĂ©mographie (ANSD).« Ce phĂ©nomène est lĂ©gèrement plus notĂ© en milieu urbain oĂą 13,8% de la population active sont au chĂ´mage contre 7,6% en zone rural ». Selon le sexe, le chĂ´mage affecte davantage les femmes (16,5%) que les hommes (5,9%) note l’ANDS dans son enquĂŞte nationale sur l’emploi au SĂ©nĂ©gal (ENES)

Une rĂ©partition de la population des chĂ´meurs par tranche d’âge montre qu’il affecte plus les jeunes. Les taux les plus Ă©levĂ©s sont observĂ©s chez les jeunes des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, soit respectivement 19,5% et 17,5%.

Le phĂ©nomène touche moins les autres groupes d’âges. En effet, l’ENES rĂ©vèle que le taux de chĂ´mage des personnes de la tranche d’âge 35-64 ans, est estimĂ© Ă 6,8%.

Les personnes sans diplômes sont les moins affectées par le chômage, soit 9,7% des actifs sans diplôme.

Les diplômées du supérieur du niveau BAC+2 (20,5%) et ceux ayant au minimum le niveau BAC+3 (19,9%) sont davantage affectées par le chômage.

En revanche, les autres diplĂ´mĂ©es particulièrement celles ayant le niveau CEPE (certificat d’Ă©tudes primaires Ă©lĂ©mentaire) et CFEE (certificat de fin d’Ă©tudes Ă©lĂ©mentaires) avec 12,7%, BAC/DT/BT (13,3%) sont aussi moins affectĂ©es.