SÃ©nÃ©gal : Le taux de chÃ´mage Ã©valuÃ© Ã  15,7% en 2017

Le taux de chĂ´mage des personnes âgĂ©es de 15 ans ou plus au SĂ©nĂ©gal est Ă©valuĂ© Ă 15,7% au quatrième trimestre 2017, selon les derniers rĂ©sultats de l’enquĂŞte nationale sur l’emploi au SĂ©nĂ©gal (ENES) rendus publics vendredi par l’Agence nationale de la statistique et de la dĂ©mographie (ANSD).Par rapport au troisième trimestre 2017 oĂą il s’Ă©tablissait Ă 10,8% on note une hausse du niveau de chĂ´mage de 4,9 points de pourcentage.

« Le taux de chĂ´mage est lĂ©gèrement plus Ă©levĂ© en milieu urbain oĂą 18,6% de la population active sont au chĂ´mage contre 13,1% en zone rurale », souligne l’ANSD. Cette structure souligne que selon le sexe, le chĂ´mage touche davantage les femmes (22,1%) que les hommes (9,6%).

Concernant le niveau d’activitĂ©, plus de la moitiĂ© (54,9%) de la population en âge de travailler (âgĂ©e de 15 ans ou plus) ont participĂ© au marchĂ© du travail.

« Le taux de participation des 15 ans ou plus varie selon le milieu de rĂ©sidence, avec 52,5% en milieu urbain, contre 57,3% en milieu rural », avance l’ANSD. Ce taux varie Ă©galement selon le sexe : 62,9% des hommes en âge de travailler sont sur le marchĂ© du travail contre 48,5% de femmes.