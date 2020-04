Sénégal: léger relèvement des prix à la consommation

Les prix à la consommation au Sénégal se sont relevés de 0,1% au mois de mars 2020 comparé au mois précédent, a appris APA mardi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).L’indice global de ces prix à la consommation est passé de 105,6 points au mois de février 2020 à 105,7 points un mois plus tard. Selon l’ANSD, cette évolution résulte d’un renchérissement des services de transports (+1,5%), des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (+0,3%), des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,1%), des services de restaurants et hôtels (+0,1%), ainsi que ceux de logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (+0,1%).

En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 2,5%.

L’inflation sous-jacente a progressé de 0,2% en rythme mensuel et de 1,8% en variation annuelle.

Les prix des produits locaux et importés ont augmenté respectivement de 0,3% et 0,1% au mois de mars 2020 comparativement au mois de février 2020. En variation annuelle, ils se sont accrus respectivement de 2,1% et 2,5%.