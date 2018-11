Sénégal : léger repli de l’activité des industries de production d’énergie

L’activité des industries de production d’énergie au Sénégal a enregistré un léger repli de 1,8% au mois de septembre 2018, comparée au mois précédent, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dans une note reçue vendredi à APA.« Cette réduction est conjointement liée à celle de l’activité de captage, traitement et distribution d’eau (moins 3,0%) et de production et distribution d’électricité (moins 1,1%) », explique l’ANSD.

Cette structure souligne toutefois qu’en comparaison au mois de septembre 2017, l’activité des industries de production d’énergie s’est améliorée de 3,7%.

La production totale au cours des trois premiers trimestres de 2018 a aussi augmenté de 3,5% comparée à celle de la période correspondante de l’année 2017.