Sénégal : léger repli du secteur secondaire en avril

L’activité du secteur secondaire au Sénégal s’est légèrement replié de 0,8%, en variation mensuelle au terme du mois d’avril 2019 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).La DPEE impute cette situation « aux contreperformances notées dans les activités extractives (moins 17,4%), la branche filature, tissage et ennoblissement textile (moins 17,7%), la construction (moins 3,5%), la fabrication de matériels de transport (moins 38,1%) et l’égrenage du coton (moins 52,6%) ».

Par contre, la production agroalimentaire avec une hausse de 4,3%, le travail du cuir et fabrication d’articles de voyage et de chaussures et la fabrication de papier-carton et d’articles en papier ou carton» (plus 46,1%) se sont bien comportés sur la période.

Sur un an, le secteur secondaire a affiché une croissance de 7%, en avril 2019, à la faveur d’une bonne orientation de la fabrication de produits agroalimentaires (plus 29,4%), du travail du cuir et fabrication d’articles de voyage et de chaussures et de la construction (plus 7,9%).

Cependant, la DPEE a relevé de faibles résultats dans les activités extractives (moins 21,7%), de fabrication de matériels de transport (moins 61,6%), de filature, tissage et ennoblissement textile (moins 12,9%) et de sciage et rabotage de bois (moins 36,8%).