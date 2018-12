Sénégal : légère augmentation des importations de biens en octobre

Les importations de biens du Sénégal au mois d’octobre 2018 ont connu une légère augmentation de 1,7 milliard FCFA (environ 2,890 millions de dollars) comparé au mois précédent, selon les données la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) rendues publiques samedi.Ces importations de biens se sont établies à 340,390 milliards de FCFA contre 338,721 milliards de FCFA au mois de septembre 2018 (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Selon la DPEE, cette situation est, notamment, imputable aux machines, appareils et moteurs (plus 17,6 milliards), aux produits alimentaires (plus 10,7 milliards) et aux produits pharmaceutiques (plus 3,4 milliards).

En glissement annuel, les importations de biens se sont accrues de 11,1 milliards de FCFA durant la période sous revue, portées par les produits pétroliers (plus 19,6 milliards) et pharmaceutiques (plus 2,6 milliards).

En revanche, les importations de véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (moins 4,6 milliards), produits alimentaires (moins 4,5 milliards) et machines, appareils et moteurs (moins 3,0 milliards) se sont respectivement repliées de 4,6 milliards, 4,5 milliards et 3,0 milliards sur la période.