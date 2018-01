Sénégal : Légère progression du secteur secondaire en novembre 2017

Le secteur secondaire au Sénégal a enregistré une légÚre progression de 1,7%, en variation mensuelle au terme du mois de novembre 2017 comparé au mois précédent, a appris APA au niveau de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).« Cette performance est principalement attribuable à la bonne tenue des activités extractives (plus 16,4%), de la fabrication de boissons (plus 176,7%) et de la production de sucre », avance la DPEE.

Toutefois, la progression a Ă©tĂ© attĂ©nuĂ©e par les contreperformances observĂ©es dans la construction (moins 9,4%), la fabrication de matĂ©riaux de construction (moins 8%) et la production d’Ă©nergie (moins 1,2%).

Sur une base annuelle, le secteur secondaire s’est confortĂ© de 13,9%, au cours du mois de novembre 2017, essentiellement portĂ© par la construction (plus 38,3%), les activitĂ©s extractives (plus 21,2%), les industries chimiques (plus 65,1%) et les productions d’Ă©nergie (plus 9,7%) et de sucre.

Sur la mĂȘme pĂ©riode, la DPEE signale que les conserveries de viande et de poissons, la fabrication de matĂ©riaux de construction et la fabrication de tabac se sont respectivement contractĂ©es de 6,1%, 5,1% et 27,7%.