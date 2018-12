Sénégal : L’emploi salarié boosté en octobre

L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a été boosté au terme du mois d’octobre 2018, enregistrant un accroissement de 4,3% contre 0,3% au mois de septembre 2018, selon les données rendues publiques mardi par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon cette structure, ce renforcement a été principalement tiré par le secteur secondaire (plus 6,1%) notamment l’industrie qui a progressé de 7,1%. « En outre, poursuit la DPEE, une hausse d’effectifs de 2,2% est enregistrée dans le tertiaire, essentiellement portée par des créations nettes d’emplois de 2,4% dans les services ».

En glissement annuel, l’emploi salarié du secteur moderne s’est, également, accru de 9,9% durant la période sous revue, particulièrement soutenu par le secteur secondaire (plus 13,8%). Dans ce secteur des augmentations nettes d’effectifs de 15,6% et 5,3% sont respectivement relevées dans l’industrie et les bâtiments et travaux publics (BTP).

Le nombre de salariés du secteur tertiaire s’est également renforcé de 5,4% sur la période, suite aux bonnes orientations notées dans les services (plus 5,3%) et le commerce (plus 5,6%).