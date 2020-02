Sénégal : les acteurs de l’éducation satisfaits à 42% du Paquet

Une étude diagnostique sur le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation (Paquet) au Sénégal, rendue publique jeudi à Dakar, révèle que 42% des acteurs saluent les résultats de ce programme.« Nous avons demandé aux acteurs sur le terrain si les résultats immédiats, recherchés à travers le Paquet, correspondent à leurs attentes. Globalement, 58% de répondants ne sont pas satisfaits du niveau d’évolution du Paquet mis en œuvre depuis 2018 et 42% se félicitent des efforts consentis », a annoncé Moussa Mbaye, membre de l’équipe ayant réalisé ladite étude.

Il s’exprimait lors du Forum politique de haut niveau sur le Groupe National des Partenaires de l’Education et de la Formation (GNPEF). Ce cadre d’échanges et de réflexions sur les enjeux et défis de la gouvernance du secteur éducatif a réuni des participants venus des 14 régions du Sénégal et représentant les différentes familles d’acteurs de la société civile mais aussi des institutionnels et partenaires.

Dans son propos, M. Mbaye a déclaré que l’objectif de ce bilan est de savoir « si nous allons dans le bon sens en termes de pilotage du système éducatif ».

De son côté, Hélène Rama Niang, la présidente du Conseil d’administration de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) a fait part de son inquiétude au regard de « ce qui se passe dans notre pays ».

Partant de là, elle a rappelé la mission « de veille et d’alerte » de la Cosydep par rapport à l’appropriation de toutes les politiques éducatives et de formation au Sénégal. Hélène Rama Niang a également soutenu que sa structure est une « force de propositions » qui ne se limite pas uniquement à lancer des alertes.

Depuis 2019, la Cosydep met en œuvre, en partenariat avec Back-up Education, un programme de renforcement du dispositif de représentation des OSC dans le Groupe National des Partenaires de l’Education et de la Formation (GNPEF) pour lequel la Campagne Mondiale pour l’Education (CME) assure la fonction d’agent partenaire.