SÃ©nÃ©gal : Les affaires Khalifa Sall et imam Ndao ont marquÃ© l’annÃ©e judiciaire 2017

Les affaires Khalifa Sall, dĂ©putĂ©-maire de Dakar, relative Ă la gestion de sa caisse d’avance, et l’ouverture du premier procĂšs pour terrorisme impliquant l’imam Aliou Badara Ndao et Cie, ont Ă©tĂ© les principaux faits saillants de l’annĂ©e judiciaire 2017 au SĂ©nĂ©gal.AprĂšs un long Ă©pisode ayant conduit Ă l’arrestation de Khalifa Sall et Cie, et leur emprisonnement depuis le 7 mars 2017, pour des malversations financiĂšres portant sur 1,8 milliard de FCFA, leur procĂšs a Ă©tĂ© ouvert le 14 dĂ©cembre 2017 devant le tribunal correction de Dakar qui l’a renvoyĂ© au 3 janvier prochain.

M. Sall et Cie sont poursuivis pour ‘’association de malfaiteurs, dĂ©tournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif ».

La caution de 1,8 milliard f cfa de Khalifa Sall a Ă©tĂ© rejetĂ©e par l’Agent judiciaire de l’Etat, arguant qu’elle n’Ă©tait pas fournie en espĂšces.

Dissident du Parti socialiste (mouvance présidentielle) à la veille du Référendum sur la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 pour lequel il avait appelé ses partisans à voter «Non», Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar.

Bien qu’en prison, il Ă©tait tĂȘte de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu SĂ©nĂ©gal aux lĂ©gislatives du 31 juillet 2017 Ă l’issue desquelles, il a obtenu 7 dĂ©putĂ©s.

Khalifa Sall est poursuivi en mĂȘme temps que ses co-inculpĂ©s: Mbaye TourĂ©, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financiĂšre et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou TraorĂ©, Assistante du Directeur administratif et financier.

Selon ses partisans, l’arrestation du maire de Dakar vise Ă l’Ă©carter de la prĂ©sidentielle de 2019 pour laquelle il serait un adversaire de taille pour l’actuel prĂ©sident, Macky Sall.

Longtemps annoncĂ©, le procĂšs de 32 prĂ©sumĂ©s jihadistes dont l’Imam Alioune Ndao, accusĂ©s entre autres d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a pu ĂȘtre programmĂ© finalement le 27 dĂ©cembre 2017. Il a Ă©tĂ© renvoyĂ© au 14 fĂ©vrier 2018 en audience spĂ©ciale continue.

Imam Ndao et Cie sont inculpĂ©s pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d’activitĂ©s terroristes, en bande organisĂ©e, d’actes terroristes par menace et complot et d’apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisĂ©e.