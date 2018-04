SÃ©nÃ©gal : les couturiers contre l’implantation d’une usine de textile chinoise

L’association des Couturiers, CrĂ©ateurs et Tailleurs du SĂ©nĂ©gal (CCAS) a dit, mercredi Ă Dakar, son opposition au projet d’implantation en juin prochain d’une usine de textile chinoise Ă Diamniadio.Au cours d’une rencontre avec la presse, le coordonnateur des rĂ©gions de la CCAS, Talla Mbow, a indiquĂ© que cette volontĂ© du prĂ©sident Macky Sall d’implanter cette usine, qui va crĂ©er 1 500 Ă 3 000 emplois, risque d’ĂŞtre « une chimère » car, ce sont des « millions de SĂ©nĂ©galais, pères et mères de familles qui vont se retrouver dans la rue et grossir le nombre de chĂ´meurs ».

Ce faisant, les acteurs du textile sĂ©nĂ©galais ont fustigĂ© les attitudes et comportements des agents du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat qui les ont Ă©cartĂ©s des diffĂ©rentes rencontres organisĂ©es sur l’implantation de cette usine chinoise. Ils disent ne pas reconnaitre les personnes cooptĂ©es en leur nom dans ce cadre.

La CCAS qui regroupe « plus de 300 000 membres » prĂ©sents dans tous les dĂ©partements et rĂ©gions du SĂ©nĂ©gal estime que « les chinois pillent nos modèles» et prĂ©cise qu’il y a un rĂ©el problème de santĂ© publique avec « la mauvaise qualitĂ© » des tissus chinois dĂ©jĂ prĂ©sents sur le marchĂ© national.

« Implanter une usine de textile chinoise Ă Diamniadio sera le dernier acte que l’Etat du SĂ©nĂ©gal aura Ă poser pour faciliter Ă ces Chinois leur vaste opĂ©ration de contrefaçon et de piratage de nos modèles dont nous sommes dĂ©jĂ victimes depuis fort longtemps », a conclu M. Mbow.

L’association des Couturiers, CrĂ©ateurs et Tailleurs du SĂ©nĂ©gal (CCAS) a soulignĂ© qu’elle n’acceptera pas que l’avenir de ses membres « soit hypothĂ©quĂ© » par l’implantation de cette usine».