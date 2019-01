Sénégal : les ressources de l’Etat évaluées à 2018 milliards de FCFA en novembre

Les ressources mobilisées par l’Etat du Sénégal à fin novembre 2018 sont évaluées à 2018 milliards de FCFA (environ 3,430 milliards de dollars), selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Elles sont constituées de recettes budgétaires à hauteur de 1781,90 milliards de FCFA, de dons pour 205,5 milliards de FCFA et des ressources du fonds de soutien au secteur de l’énergie (FSE) pour 30,6 milliards de FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Par rapport à fin novembre 2017, ces ressources connaissent une progression de 4,6%, en glissement annuel. Selon la DPEE, cette hausse est due notamment à l’augmentation de 3,7% des recettes fiscales.

« Cette situation traduit les évolutions contrastées des différentes lignes de recettes, marquées d’une part, par les progressions respectives de l’impôt sur le revenu, des taxes sur la consommation hors pétrole ainsi que des droits de porte, et d’autre part, par la baisse de la TVA sur le pétrole, de l’impôt sur les sociétés et du FSIPP (Fonds de sécurisation à l’importation des produits pétroliers) », souligne la DPEE.

Précisément, l’impôt sur le revenu (305,1 milliards de FCFA), les droits de porte (244,70 milliards de FCFA) et les taxes spécifiques sur la consommation hors pétrole (51,1 milliards de FCFA) ont respectivement augmenté de 11,4%, 7,1% et 18,8%. Cette hausse a été renforcée par la mobilisation des droits d’enregistrements et de timbre (+plus 13,5%), collectés à hauteur de 67,4 milliards de FCFA.

Toutefois, des réductions respectives des recettes mobilisées au titre de la TVA intérieure sur le pétrole (5,5 milliards de FCFA) et du FSIPP (15,8 milliards de FCFA) sont notées. Par ailleurs, la faible progression de 1,7% de la TVA intérieure, du fait du niveau élevé des certificats de détaxe (41,5 milliards de FCFA), a contribué au ralentissement de la mobilisation des ressources.