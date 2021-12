Sénégal : Macky Sall et divers autres sujets à la Une

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA reviennent la sortie de Macky Sall l’exploitation du pétrole et du gaz et divers autres sujets.Dans Le Quotidien, Macky Sall « enflamme » le débat sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. « Il n’y a pas un seul expert qui maîtrise toute la chaîne de valeur » déclare le président de la République. Dans Le Soleil, le chef de l’Etat enfonce le clou : « ce n’est ni une fatalité ni une malédiction ». Le président Sall, ingénieur géologue de formation estime que « dans le domaine du pétrole, ceux qui parlent ne connaissent pas ».

Et nous parlons de la sortie de Macky Sall jeudi sur le « recrutement anarchique » dans l’administration. Pour Walfadjri, « Macky Sall fait son propre procès ». Faut-il en rire ou en pleurer s’interroge le journal, qui estime que le président de la République nomme aux « emplois civils et militaires » et qu’il devrait lui-même revoir sa copie dans ses nominations.

L’Observateur perçoit les « dessous de la colère du président » dans ce recrutement anarchique. Le journal livre les chiffres et estime de 91.401 agents en 2011, l’effectif de la fonction publique est passée à 160.367 en 2021. Cela s’accompagne d’une explosion de la masse salariale passée de 428 milliards de F CFA à 904 milliards, qui va atteindre 952 milliards en 2022 et 1040 milliards en 2023.

L’AS revient sur ce projet de loi de l’opposition pour « criminaliser l’homosexualité ». Le journal indique que cinq députés de l’opposition ont déposé, le 14 décembre dernier, la proposition de loi. Ces parlementaires estiment que « le phénomène de la déviance sexuelle prend des proportions inquiétantes et dangereuses au Sénégal ».

Vox Populi reparle « des confrontations pas diplomatiques » à la Division des investigations criminelles entre civils et gendarmes dans l’affaire des passeports diplomatiques. Deux gendarmes sont en garde à vue, tous les interpellés déférés au parquet ce matin, renchérit le journal.

En Sport, Record revient sur la 17ème journée de Premier League marquée par la victoire de Liverpool de Sadio Mané (3-1) devant Newcastle. Les Reds collent à City en tête, pendant que Chelsea et Edouard Mendy perdent du terrain en concédant le nul à domicile devant Everton (1-1).

Stades pour sa part, lance son compte à rebours pour la Can 2022. Le journal fait un focus sur Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Cheikh Kouyaté, les « fidèles compagnons d’Aliou Cissé ». Ces joueurs inamovibles sont présents en sélection depuis 2012, disputant au passage les Jeux olympiques de 2012 à Londres, la Can 2015, 17, et 19 et le Mondial 2018 en Russie.