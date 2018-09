Sénégal/Madagascar : un mort et 37 blessés dans une bousculade à Antananarivo

Une bousculade survenue, dimanche, à l’entrée d’un stade d’Antananarivo a fait au moins un mort et 37 blessés, avant le coup d’envoi du match Sénégal-Madagascar comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2019.S’adressant à la presse, Oliva Alison Rakoto, directeur de l’hôpital Hjra a confirmé la mort pour l’instant d’une personne et la blessure de 37 autres.

Des témoins expliquent que la bousculade a eu lieu devant le seul portail ouvert du stade de Mahamasina et où des milliers de spectateurs s’étaient retrouvés aux premières heures de la matinée pour assister à la rencontre Madagascar et le Sénégal.