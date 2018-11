Sénégal : naissance d’un Collectif des journalistes en Relations internationales

Des journalistes sénégalais et étrangers résidant au Sénégal annoncent, dans un communiqué reçu vendredi à APA, avoir mis sur pied, le 7 novembre dernier, un Collectif des Journalistes en Relations Internationales (C.JRI) dont l’objectif est de « contribuer au renforcement des capacités de ses membres en matière de relations internationales ». « Le C.JRI, ajoute le communiqué, se veut aussi comme un cadre d’échanges, de formation, d’information et d’éveil de consciences du citoyen sur les questions de géopolitique sous régionales et internationales, bref, sur la géopolitique mondiale de façon générale ».

Ainsi, le C.JRI va organiser « de grandes conférences sur les questions géopolitiques, des sorties prospectives (voyages-découverte, voyages-presse) dans la sous-région et sur l’international ainsi que des rencontres diplomatiques sur les questions relatives à la gouvernance mondiale et à la géopolitique mondiale ».

Mis sur pied au sortir d’une assemblée générale, le Collectif est dirigé par un bureau de 16 membres ayant pour président Oumar Mendy, journaliste à la 2STV (chaîne privée).